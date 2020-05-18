مقطع فيديو ل ” رزان مغربي ” قبل 27 عاما .. كيف كان شكلها ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 05:08 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية ” رزان مغربي ” من فترة التسعينات .

وذلك خلال تقديمها لأحد البرامج والتي كانت من أشهر المذيعات في تلك الفترة وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين .

الذين أشادوا في تعليقاتهم بإطلالتها في مقطع الفيديو وجمالها وأن ملامحها لم تتغير عن ما هي عليه الآن بشكل كبير .

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حيث أن عمليات التجميل أو البوتكس التي أجرتها لم تغير بملامحها وأن الاختلاف في لون شعرها فقط .

فجاءت التعليقات مثل : ” هي هي ماتغيرتش ” و ” نفس الطاقة الإيجابية والحيوية ” .