كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 05:08 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية ” رزان مغربي ” من فترة التسعينات .
وذلك خلال تقديمها لأحد البرامج والتي كانت من أشهر المذيعات في تلك الفترة وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين .
الذين أشادوا في تعليقاتهم بإطلالتها في مقطع الفيديو وجمالها وأن ملامحها لم تتغير عن ما هي عليه الآن بشكل كبير .
حيث أن عمليات التجميل أو البوتكس التي أجرتها لم تغير بملامحها وأن الاختلاف في لون شعرها فقط .
فجاءت التعليقات مثل : ” هي هي ماتغيرتش ” و ” نفس الطاقة الإيجابية والحيوية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو ل ” رزان مغربي ” قبل 27 عاما .. كيف كان شكلها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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