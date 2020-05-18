دونالد ترامب يهاجم باراك أوباما : ” كان رئيسا غير مؤهل ومن أكثر الإدارات فسادا “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 05:08 مساءً - هاجم الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” الرئيس السابق ” باراك أوباما ” .
والذي اتهمه بإنه كان غير مؤهلا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وأن فترة إدارته للبلاد كانت من أكثر الفترات فسادا في تاريخ أمريكا .
فكتب ترامب قائلا : ” لقد تحولت إدارة أوباما إلى واحدة من أكثر الإدارات فسادا وعجزا في تاريخ الولايات المتحدة .. تذكروا هو وجو النائم ( جو بايدن ) سبب وجودي هنا ” .
كما قال في حديث له من أمام البيت الأبيض نقلته شبكة سي إن إن : ” اسمعوا هو كان رئيسا غير مؤهل هذا كل ما يمكنني قوله إنه كان غير مؤهل على الإطلاق ” .
ويأتي هجوم دونالد ترامب على باراك أوباما عقب تسريب وسائل إعلام أمريكية لمكالمة هاتفية لأوباما يتهم فيها الإدارة الحالية بالفساد وإنها مسئولة عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد واصفا ما يحدث بإنه ” فوضى كارثية ” .
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