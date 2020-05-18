إصابة الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج بنزيف في المخ ونقله للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت “خلود”، إبنة الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج، الشهير بلقب “شادي الخليج”، عن إصابته بأزمة صحية خطيرة أدت إلى نقله لغرفة العناية المركزة.

ابنة الفنان الكويتي ككشفت أن والدها أصيب بنزيف في المخ، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “دعواتكم للوالد عبد العزيز المفرج شادي الخليج، يخضع الآن لعملية إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وعبد العزيز خالد العبد العزيز المفرج المعروف باسم شادي الخليج، من مواليد حي القبلة بالكويت 21 مارس 1939.

في عام 1958 زار عبدالعزيز المفرج مركز الفنون الشعبية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وهناك التقى بالعديد من الفنانين من بينهم حمد عيسى الرجيب، الذي استطاع إقناعه باحتراف الغناء بعد تردد كبير بسبب نظرة المجتمع الكويتي الدونية آنذاك للمشتغل في العمل الفني، ولذلك قرر الرجيب تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج.

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بدأ المفرج الغناء بأغنية من كلمات أحمد العدواني وألحان أحمد باقر وعنوانها لي خليل حسين عام 1960، وتزوج عام 1965 وقد دفع مهر مقداره ربع دينار كويتي فقط، ثم قرر السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل الدراسة وحصل على شهادة بكالوريوس التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية في 1967.

بعد عودته التحق بالعمل في وزارة التربية والتعليم وتدرج في السلم الوظيفي حتى وصل إلى وظيفة موجه فني عام للتربية الموسيقية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وكان أحد مؤسسي جمعية الفنانين الكويتيين ثم أمين سرها ثم رئيس لها في سنة 1994.

عمل مديرا إداريا لمجلة عالم الفن لسنوات طويلة ثم رئيسا لتحريرها، توقف فنيا وإعلاميا لمدة 11 سنة ثم عاد في 28 أغسطس 1976 بمرافقة فرقة عبد العظيم محمد بأغنيتين من ألحان غنام الديكان الأولى حالي حال للشاعر عبد الله محمد العتيبي والثانية سدرة العشاق من كلمات مبارك الحديبي، ثم شكل الثلاثي شادي الخليج وعبد الله محمد العتيبي والديكان ثلاثيا ناجحا في عدة أعمال غنائية مثل: صدى التاريخ، مواكب الوفاء، حديث السور، قوافل الأيام، أنا الآتي، قلادة الصابرين، الزمان العربي، أوبريت عاشق الدار، كما غنى غيرها العشرات من الأغاني العاطفية والوطنية.

تبنى ونفذ احتفالات وزارة التربية والتعليم بالعيد الوطني وشارك في جميع حفلاتها وقد تعاون مع العديد من الشعراء، كان من أبرزهم الشاعر محمد الفايز الذي قدم له أوبريت مذكرات بحار، احتل مركز نائب مدير الاتحاد العام للفنانين العرب لعدة سنوات.