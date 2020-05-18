حمل النجمة البريطانية صوفي تيرنر يظهر للعلن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والممثلة البريطانية صوفي تيرنر، خلال جولتها مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وذلك أثناء ركوبهما سيارتهما معاً، حيث اتضح على النجمة صوفيا تيرنر ملامح حملها في طفلها الأول من جوناس.

كما اتضح في تقرير قام بنشره موقع الديلي ميل الذى كشف عن أن الثنائي يحاول الاستمتاع بوقته والترفيه عن نفسه في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم بأسره، وذلك عن طريق السير أو ركوب السيارة أمام منزلهما للتنزه ولو قليلاً.

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وكانت النجمة العالمية صوفي تيرنر قد حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، في وقت سابق بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، أثناء تحضريهما لمشاركتهما في إحدى البرامج التليفزيونية أو الحوارات الإعلامية التي لم تكشف عن تفاصيل أكثر عنه.

وظهرت النجمة العالمية في الفيديو الذي حظي على مئات الآلاف من المشاهدات خلال دقائق من نشره، وهي تقوم بممارسة هواية الرسم مع زوجها، ويقومان برسم بعض اللوحات في العصور الوسطي بالألوان.

وعلى سياق آخر، رصدت عدسات المصورين تيرنر وزوجها جوناس وهما في نزهة مع كلابهما، وظهر الزوجان وهما يرتديان كمامات سوداء، فيما حرصت ترنر على إخفاء تطورات حملها بارتداء ملابس واسعة تخفى حجم بطنها في لوس أنجلوس. ومن جانب آخر تبرع الزوجان بـ100 وجبة لإطعام الموظفين في مستشفى في لوس أنجلوس في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم