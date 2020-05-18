"خيبتنا".. هدية محمد صبحي لجمهوره أول أيام العيد

يُقدِّم الممثل المصري محمد صبحي هدية لجمهوره في أول أيام عيد الفطر المبارك، بعرض مسرحيته "خيبتنا" على قناة TeN TV المصرية.

ومن المقرر عرض المسرحية التي كتبها صبحي في عام 2004، الأحد 24 مايو/أيار، أول أيام العيد، في الساعة العاشرة مساءً، على أن تُعاد ثاني أيام العيد في الساعة العاشرة صباحاً (بالتوقيت المحلي)، وذلك لتشجيع الناس على البقاء في المنازل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وبعد عرضها تليفزيونياً، ستتاح المسرحية على "يوتيوب"، بعد عرضها مسرحياً لمدة عام ونصف العام.

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مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات"، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.

كما يشارك في بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكري وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضي.

وتدور المسرحية في قالب كوميدي غنائي استعراضي، ويُجسِّد فيها الفنان محمد صبحي شخصية الدكتور "يائس"، عالم الجينات، الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوى العظمي في العالم.



