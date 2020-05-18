حلا الترك تتلقى هدية فخمة في عيدها وتمنع الجمهور من التعليق

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May 18, 2020
نشرت الفنانة الشابة حلا الترك عبر حسابها على انستغرام صورة من الهدية المميزة التي تلقتها من جدتها وعمتها، وهي عبارة عن سيارة جديدة وذلك بمناسبة عيد ميلادها ونجاحها وتخرجها حيث بلغت الـ 18 عاماً منذ ثلاثة أيام.
وأرفقت حلا الصورة بالتعليق التالي: “احلى هدية من تيتا وعمتي، سيارة حلوة مبروكة عليّ الله يخليكم لي وهذه بمناسبة عيد ميلادي وهدية نجاحي وتخرجي والحمدلله على النِعم احبكم”.
وكانت “الترك” قد احتفلت بهذه المناسبة ضمن اجواء عائلية في منزل والدها محمد الترك الذي كتب في هذه المناسبة “كل عام وانت بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”. (لقراءة الخبر: حلا الترك تتجاهل أزماتها وتحتفل بعيدها الـ 18)
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