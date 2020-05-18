استديوهات MBC العراق تتعرض للاعتداء في بغداد

May 18, 2020
استنكرت “مجموعة MBC” الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات قناة “MBC العراق” في العاصمة بغداد، والذي نجم عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.
إن “مجموعة MBC” إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حمايةً للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها. عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الإعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً، لا قدّر الله.
وكانت “مجموعة MBC قد أعلنت في سياق خطتها الخمسية للتوسّع والنمو عن إطلاق “MBC العراق”، قناة الترفيه التلفزيوني المتنوِّع لكافة أفراد العائلة العراقية، حيث انطلق بثّ القناة رسمياً يوم الأحد 17 شباط/فبراير الفائت.
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