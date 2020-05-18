May 18, 2020
نشرت النجمة التونسية درّة صورة لها من جلسة تصوير سابقة حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً زهرياً بدت فيه كالاميرات.
أرفقت درّة الصورة بنصيحة الى الفتيات بضرورة الحفاظ على روح الأميرة بداخلهن حتى في الأوقات الصعبة.
وكانت درّة قد تجاهلت مؤخراً الاخبار المتداولة حول قصة حبها مع رجل من خارج الوسط الفني، وهو رجل الأعمال هاني سعد، وقامت بنشر صورة لها من شخصية “حنّة” في مسلسل “حرملك2” الذي سيعرض خلال شهر الصوم على MBC.
وكانت درّة قد استطاعت أن تكون حديث الناس بعد انتشار تعليق لها وهي ترد على تعليق هاني سعد، حيث أعلنا عن حبهما لبعضهما.
من هو هاني سعد؟ هو رجل أعمال مصري معروف جداً في مجال الهندسة، تربطه علاقات صداقة مع المشاهير، حيث رصدت الكاميرات تواجده في عدة مناسبات فنية وكانت درّة موجودة ايضاً.
فهل ترتدي درّة الفستان الأبيض قريبًا بعد هذه الإطلالة الساحرة؟
كانت هذه تفاصيل خبر درّة كالأميرة في هذه الإطلالة… فهل ترتدي الأبيض قريبًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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