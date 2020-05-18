مودل روز: أتعرض للتحرش والضرب من تحت الحزام (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفاشينيستا السعودية موديل روز، إن هناك أشخاصًا يتحرشون دائمًا بها، ويريدون مضايقتها بكل أنواع السبل، مؤكدة أنها لا تعلق على أي شخص ينتقدها ليس خوفاً منه وإنما حتى لا تدخل في مهاترات تؤثر سلبيًا على عملها الذي تعشقه.

وقالت موديل روز في بث مباشر عبر "سناب شات": "أنا عندي كثير مشاكل مثل المشاهير وكثير في ناس يتحرشون بيا ويجيني ضرب من تحت الحزام، بس أنا أحاول أكبر رأسي وما أرد علي أحد، حتى أنا سافرت أمريكا وبعدت، بس هما مصممين يضايقون فيا ويتحرشون".

وأضافت: "صدقوني في أشياء في الدنيا أنتم ما تصدقونها ويجيني ضرب وايت صعب، بس أنا إنسانة كثير مكبرة راسي ومش بغلط في حد.. وبقعد أقول بيجيني يوم وراح ينفضحوا.. وفعلا الله بينتقم منهم وبينفضحوا بعيد عني".

وتسبب فيديو للفاشينيستا مودل روز مؤخرًا في إثارة موجة من الجدل والغضب، عندما ظهرت بملابس رياضية وتمارس التدريبات مع شاب بطريقة غريبة.

Advertisements

وأظهر الفيديو روز وهي تقف بملابس رياضية فيما يتمدد شاب على الأرض، وأرشدت المتابعين إلى إحدى طرق ممارسة الرياضة وقامت بالقفز فوق الرجل مستندة بيديها على كرسي.

وتسبب الفيديو في موجة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تخطت الحدود وأنه كان بإمكانها ممارسة التمارين بطريقة مختلفة.

وتحظى الفاشينيستا السعودية المقيمة في أمريكا، باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على "إنستغرام" الذي تجاوز فيه عدد متابعيها 11 مليونا؛ ما خوّلها لتصبح وجها إعلانيا للعديد من المنتجات، وحضور الفعاليات العالمية.

يذكر أن مودل روز ولدت في السعودية وأصلها من المدينة المنورة اسمها الحقيقي روزانا، ويطلق عليها باربي الخليج، ثم انتقلت إلى الرياض وعملت كعارضة أزياء وتطورت في مجالها بعد انتقالها إلى أمريكا.