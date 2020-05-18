أديل تبعد عن قصر هاري وميغان 5 دقائق.. وتقدم هذه النصائح السرية لهما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية بأنّ المُغنّية العالمية "أديل" البالغة من العُمر 32 عامًا تسكن قريبا جدًا من دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في حي بيفرلي هيلز الفاره في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وأضافت الصّحيفة بأنّ علاقتها بالثّنائي الملكي أصبحت أكثر قوّة عندما انتقلا للعيش في مدينتها بأمريكا، بعدما عاشا لوقتٍ قصير في كندا وذلك عُقب انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.

وبحسب ما نقلته "ميرور"، فإنّ المسافة بين قصر دوقي ساسكس وقصر أديل هي 5 دقائق فقط، وأضافت بأنّ المُغنّية البريطانية تُساعد هاري وميغان بخصوص مدرسة آرتشي وتقترح عليهما أفضل الحضانات له، كما أنّها تُزوّدهما بأسماء أماكنٍ ليخرجوا إليها ويمضوا وقتًا ممتعًا كعائلة دون أن يتم التّعرف عليهما ومضايقتهما من المُعجبين.

وقال مصدرٌ مُقرّب من الصّحيفة بأنّ أديل تحب الحي الذي تقطن فيه، كما اقترحت حضانة ابنها أنجيلو البالغ من العمر أربع سنوات على هاري وميغان لتسجيل ابنهما آرتشي فيها، بالإضافة إلى أماكن سرية أخرى لأخذ أرتشي حيث لن يتم التطفل عليهما من قبل المعجبين.

وأضاف المصدر بأنّ ميغان عشقت الكيفية التي تمكنت من خلالها أديل من الابتعاد عن الأضواء على الرغم من كونها نجمة شهيرة.

Advertisements

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنّ علاقة أديل بهاري وميغان تطورت أثناء مأساة حريق برج غرينفيل في ديسمبر 2018، حيث كانت كل من ميغان ماركل وأديل تزوران مشروع المطبخ الخيري الذي أسسه أهالي الضحايا وجيرانهم لمساعدة المُتضررين، وكانتا تلتقيان هُناك.

ومؤخرًا، نقلت بعض الصّحف العالمية بأنّ الأمير هاري وميغان ماركل يستأجران قصرًا فارهًا من الممثل العالمي والمُنتج "تايلور بيري"، يتكوّن من 8 غُرف نوم ويصل سعره إلى 17.6 مليون دولار، في حين يبلغ سعر قصر أديل 9.3 مليون دولار.

وعلى صعيدٍ مُختلف، كانت أديل قد صرّحت لمجلة Glamour عام 2011، وهو العام الذي تزوج فيه الأمير ويليام من كيت ميدلتون، بأنها كانت تسعى لمواعدة الأمير هاري بسبب عشقه للحفلات الصاخبة.

يُذكر أنّه يصادف غد الثلاثاء الـ 19 من مايو الذكرى السنوية الثانية على زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الملكي، حيث تضجّ صفحات المعجبين بالثنائي الملكي على السوشال ميديا بلحظات الزفاف الأيقونية، فيما يتساءل الكثيرون فيما إذا كانا سينشران صورا جديدة لم تشاهد من قبل من زفافهما كما فعلا في الذكرى السنوية الأولى، خصوصًا وأنهما لا يمتلكان حسابات خاصة بهما على السوشال ميديا.