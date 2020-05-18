رزان مغربي في فيديو قبل 27 عاما.. هل تغيرت ملامحها كثيرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقدم الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي في الموسم الرمضاني الحالي برنامج "اغلب السقا" عبر شاشة MBC، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة ضيف في كل حلقة من أجل التنافس مع الفنان أحمد السقا، وفي النهاية يقدم الفائز المبلغ المالي الذي يحصل عليه لجمعية خيرية.

وعاد اسم رزان مغربي التي كانت تعدّ من أشهر المذيعات في فترة التسعينيات للظهور والتألق بسبب تواجدها في البرنامج واعتمادها ستايلا مميزا في اللباس وطريقة التقديم.

وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديما للفنانة رزان مغربي خلال تقديمها أحد البرامج في فترة التسعينيات، ليحظى بردود فعل واسعة وإشادات بإطلالتها في الفيديو.

وأكد معلقون أن مغربي من النجمات القليلات اللواتي لم يتغير شكلهن بشكل كبير، حيث إن عمليات التجميل أو البوتكس التي أجرتها لم تغير بملامحها، وأن الاختلاف في لون شعرها فقط.

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واستذكر الجمهور النجاح الذي حققته رزان مغربي في تلك الفترة، وبأنها من أوائل المذيعات اللواتي قدمن ستايلا مميزا لهن عبر الفضائيات.

ورزان مغربي هي فنانة ومذيعة لبنانية ولدت في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا اسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية ،عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات؛ العربية ،الانجليزية الفرنسية الإيطالية.

أعلنت زواجها في عام 2010 من رجل الأعمال المصري ناجي كامل لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام، وهي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.

يُشار إلى أن مغربي اضطرت إلى إعلان زواجها بعد تسريب فيديو خاص جدًا يجمعها بزوجها يظهران فيه بشكل جريء وهما يقضيان بعض الوقت الخاص بين أصدقاء لهما، وقيل حينها إنهما لم يكونا متزوجين لا أنهما ارتبطا بعد تسريب هذا الفيديو، وفي عام 2011 استغنت قناة الحياة المصرية عن خدمات مغربي بسبب هذا الفيديو إلا أنها عادت بعد فترة للظهور على عدد من المحطات المصرية والعربية.