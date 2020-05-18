شكرا لقرائتكم بعد 13 عاماً.. أحمد عيد لإدوارد: لو زعلان مني حقك عليّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 13 عاما مرت على عرض فيلم "أنا مش معاهم" الذي قام ببطولته أحمد عيد، لم تكن كافية كي ينسى إدوارد كواليس ما حدث في تصوير العمل، وذلك حينما أطل ببرنامج تلفزيوني، مساء الخميس، ليتحدث عما وقع في كواليس الفيلم، مؤكدا أنه خلال تصوير أحد المشاهد، حاول أن يلقي "إفيه"، وهو ما رفضه أحمد عيد باعتباره بطل الفيلم، فيما كان إدوارد يقدم دورا صغيرا.

إدوارد أشار إلى أن رفض عيد جاء رغم أن الجميع دخلوا في نوبة ضحك، ليكمل بعدها ما حدث قبل 6 سنوات في كواليس تصوير مسلسل "صاحب السعادة" لعادل إمام، حيث أكد إدوارد أن مشهدا كان يجمع بين أحمد عيد وعادل إمام، ووقتها حاول عيد أن يقول بعض الجمل من خارج النص، وهو ما رفضه عادل إمام وأمره بالالتزام بالنص.

لا يتذكر الموقف

هذا وتواصلت "العربية.نت" مع الفنان أحمد عيد، الذي أكد أنه لا يتذكر الموقف الذي رواه إدوارد، خاصة أن الفيلم مر عليه سنوات طويلة، إلا أنه شدد على كونه لن يعترض على أي جملة تقال إلا إن كان لها تأثير سلبي على الدراما والشخصية.

وأوضح عيد أنه متعاون للغاية مع الجميع، ومن الممكن أن تكون الجملة التي أراد إدوارد أن يذكرها تساهم في زيادة الضحك ولكنها في الوقت نفسه لن تكون صالحة للشخصية التي يلعبها، وهو ما يدفع عيد لرفضها.

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ادوارد

ووجه بطل فيلم "حظ سعيد" رسالة إلى زميله إدوارد قائلا "لو زعلان مني حقك عليا.. وأرجوك سامحني.. سيبك من الماضي"، معتبرا أنهما في النهاية زميلان يقدمان أعمالا فنية للترفيه.

أما فيما يخص ما حدث بكواليس مسلسل "صاحب السعادة"، فأكد عيد أنه لا يتذكر الموقف الذي رواه إدوارد، ولكن في حال طلب منه عادل إمام شيئا فهو أستاذ كبير لديه الدراية الكاملة بكل شيء، وهو يحاول دائما التعلم منه.

وكشف عيد أنه يعمل دائما على الالتزام بالنص وعدم الخروج عنه، وعادل إمام قيمة فنية كبيرة، الجميع يتعلم منه ويلتزمون دائما بما يقوله.

وأكد أحمد عيد الذي خرج من موسم الدراما في شهر رمضان، بسبب توقف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اختراق" إثر أزمة فيروس كورونا المستجد، أنه ملتزم بالتواجد في منزله أثناء فترة الحظر، ولا يقوم بمشاهدة ما يعرض عبر التلفاز خلال شهر رمضان، مع القيام ببعض التمرينات.

وأشار إلى أنه يمتلك مشروع فيلم سينمائي من أجل البدء فيه بعد عيد الفطر، رافضا الإفصاح عن التفاصيل الخاصة به في الوقت الحالي.