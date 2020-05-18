بريتنى سبيرز تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبومها الثاني الشهير

واشنطن - لايف ستايل
احتفلت النجمة العالمية بريتني سبيرز علي مرور 20 عامًا على إطلاقها واحد من أهم و أشهر البوماتها الغنائية و الذي حققت نجاحا مذهلا حول العالم بمجرد إطلاقه، وهو" oops i did it again " ، وأشارت سبيرز البالغة من العمر ( 38 عام ) أن نجاح هذا الألبوم فاق نجاحه كل توقعاتها وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " كما شكرت محبيها و معجبيها الذين قاموا بدعمها مؤكدة أنها حقا فتاة محظوظة .
و بمجرد إطلاق البوم "Oops!... I Did It Again" عام 2000 أعتبره الكثيرين أنه يكمل البوم سبيرز الأول " Baby One More Time " و الذي اطلقته عام 1999 و استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه .
وحققت الجولة الغنائية الخاصة بالبوم " Oops!... I Did It Again Tour " نجاحا مذهلا وذلك في أمريكا الشمالية وأوروبا والبرازيل كجزء من مهرجان الموسيقي " Rock in Rio " .
يذكر أن بريتني سبيرز بدأت مسيرتها الفنية عام 1992 ،و قدمت خلال مسرتها عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " toxic " و " if u seek amy " و " pretty girls " و " ooh la la " و غيرهم .
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