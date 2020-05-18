محمد محسن يطرح أغنية "عطشان"عبر اليوتيوب

طرح الفنان محمد محسن أغنيته الجديدة "عطشان" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، مستعينا بلوحات من رسومات الفنان طاهر عبد العظيم.
أغنية "عطشان" من كلمات: مصطفى إبراهيم، ألحان: محمد محسن، توزيع موسيقي: رفيق عدلي، مكساج وماستر: أسامة الهندي، إخراج: محمد خيري.
كما نوّه محسن أن كلمات وألحان مطلع الأغنية مستوحى من التراث الموسيقي لفنان الشعب الراحل سيد درويش.
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