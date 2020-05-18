عرض فيلم "رأس السنة" على منصّة "شاهد" في عيد الفطر

القاهرة – لايف ستايل بعد إغلاق السينمات وأماكن الترفيه في عيد الفطر المبارك خشية انتشار فيروس كورونا، تتجه الأنظار للتليفزيون والمنصات الالكترونية. أعلنت منصة "شاهد.نت" عن الأعمال المعروضة عليها في العيد ومنها فيلم "ليلة رأس السنة". "ليلة رأس السنة" يتناول دور الطبقة الوسطى في المجتمع وكونها حلقة الوصل بين الطبقة الغنية والفقيرة في أحداث معينة يتناولها الفيلم تتسم بالجرأة، لكونها تحدث ليلةرأس السنة. الفيلم بطولة محمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك وإنجي المقدم، ومن تأليف وإنتاج محمد حفظي وإخراج محمد صقر. Advertisements ومسرحية "هلا بالخميس"، وهي مسرحية كويتية من بطولة طارق العلي وشهاب حاجية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : غادة عادل تطلب الطلاق من إياد نصار وعلاقة بدرية بمرتضى تنكشف إياد نصار يهدد غادة عادل بالقتل خلال الحلقة 16 من "ليالينا80"

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