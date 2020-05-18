حلا شيحة تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

القاهره-لايف ستايل
هنأت حلا شيحة الزعيم عادل امام ب مناسبة عيد ميلاده.
ونشرت حلا شيحة صورة لها مع الفنان عادل امام من فيلم عريس من جهة امنية من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت حلا شيحة قائلة: "فيلم #عريس من جهة أمنية.. اجمل ادوار عمري حبيبة النجاري و الأجمل انه كان مع الزعيم".
وأضافت: "استاذ عادل امام كل سنة وانت طيب وده عيدنا كلنا لانك ادخلت البهجة علي حياتنا وعلمتنا ازاي الضحكة تطلع من القلب ".Happy birthday
ويذكر أن الفنانة حلا شيحة تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
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