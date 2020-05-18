أحدث ظهور لـ فيفى عبده على السوشيال ميديا

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة فيفى عبده صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت فيفى عبده على الصورة قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبك". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: صباح الورد عليكى يافيفى - منوره يقمر - مشاء الله يذكر أن فيفي عبده تشارك في السباق الرمضانى ببرنامج مقالب "خلى بالك من فيفي". برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : نجلاء بدر ضيفة «خلي بالك من فيفي» مع فيفي عبده «الليلة» تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده

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