إلهامى دهيمة يطرح دعاءه الثاني لو ضاقت الدنيا فى شهر رمضان

طرح الملحن والمطرب إلهامى دهيمة، دعاء "لو ضاقت الدنيا"، عبر حسابه على انستجرام، وهو من ألحانه وغناءه وتوزيعه وكتابة الكلمات أمجد الشرقاوى، وهو الدعاء الثانى الذى يطرحه خلال شهر رمضان المبارك، بعد دعاءه الأول "يا رب يا رحمن".

وتقول كلمات الدعاء: "لو ضاقت الدنيا فى يوم عليك.. والناس قلت من حواليك.. لو مخنوق من كل ظروف.. صعبة الحياة فى عينيك.. فكر فى لحظة انك تدعى وتقرب كل يوم.. أصل الكريم صعب يخلى عبده الكريم فى يوم مهموم".

من ناحية أخرى، يتعاون إلهامى دهيمة مع المغنى أحمد جمال، فى أغنية وطنية جديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد"، وهى من ألحان أحمد جمال، كلمات محمد طارق وديع، توزيع الموسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

وكان الموزع الموسيقى إلهامي دهيمة، قال فى تصريحات سابقة إنه انتهى من تسجيل أغنية مع النجم تامر حسنى في ألبومه الجديد وهى من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد جمال، وأشار أنه لم يكشف عن أسماء الأغانى حتى تكون مفاجأة لجمهوره.

وأضاف إلهامي إنه يتعاون أيضا مع المطربة جنات بألبومها الجديد بأغنية من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع مشترك مع شقيقه أدهم دهيمة، وهى أغنية جديدة على جنات غير أعمالها السابقة، واتمنى تنال إعجاب الجمهور جنات وقت طرحه.

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الموزع إلهامي دهيمة يعد واحدا من أهم الموزعين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل إليسا، سامو زين، حسين الجسمى، محمد الشرنوبى، نوال الزغبى، راشد الماجد وعمر العبد اللات.

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