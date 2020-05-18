دنيا بطمة تعلن عن حملها بطفلها الثاني

كشفت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن حملها بطفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني ​محمد الترك​، مؤكدا أنها لم تعرف حتي الآن جنس الجنين، ولكنها خلال أسبوعين ستتمكن من معرفة جنسه، وعندها ستعلن الأمر، لافتا أنها تنوي عمل بث حي يوم ولادتها، غير أنها لم تبين عما إذا كان هذا البث سيرصد تفاصيل عملية الولادة أم أنها ستظهر فقط قبل وبعد الولادة لكي تطمئن محبيها.

ومن ناحية اخرى كانت نشرت وسائل إعلام مغربية خبر إسقاط تهمتي النصب والتشهير عن دنيا بطمة في القضية الخاصة بحساب "حمزة مون بيبي" على انستقرام، وذلك بقرار من القضاء المغربي الذي أمر أيضاً باستمرار تقييد سفرها حتى يتم التحقيق معها في تهم أخرى منها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، مع استمرار حبس شقيقتها ابتسام بطمة قيد التحقيقات.

وكانت قررت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، في وسط المغرب، بداية شهر يناير الماضى، بزيادة الغرامة المالية، للفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 50 ألف دولار أميركي، كما جرى رفع الغرامة المالية لابتسام، شقيقة دنيا إلى 30 ألف دولار أمريكي.

وأكد القضاء المغربي على قرار النيابة العامة، بسحب جواز السفر، لدنيا، مع منع مغادرة المغرب لها ولشقيقتها ابتسام.

وتداولت الصحافة المغربية صورة لدنيا بطمة برفقة البحريني محمد الترك، زوجها ومنتج أعمالها، في محاولة لمغادرة المغرب عبر مطار مدينة الدار البيضاء.

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ويحاكم القضاء المغربي، في حالة سراح، من دون اعتقال، الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، على خلفية قضية عصابة "حمزة مون بيبي".

من جانبها، نفت دنيا بطمة للشرطة المغربية أن لا علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب "حمزة مون بيبي"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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