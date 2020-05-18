سوزان نجم الدين تكشف أجرها في برنامج رامز جلال

في واقعة هي الأولى من نوعها، كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن أجرها الذي تقاضته في الحلقة التي ظهرت فيها ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال ويعرض في رمضان.

وقالت نجم الدين، فيبث مباشر على "إنستغرام" برفقة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، إنها تقاضت أكثر من 50 ألف دولار، باعتبار أنها ستذهب لبرنامج يخص الفنانة أروى.

وروت سوزان كواليس ظهورها مع رامز جلال، مؤكدة أنها خُدعت بحديث إحدى المعدات التي أخبرتها بأنها مطلوبة كضيفة في برنامج تقدمه الفنانة أروى، لافتة إلى أنها كانت متواجدة وقتها في دبي.

وأشارت الفنانة السورية، إلى أنها كادت تهرب من الوقوع في المقلب حيث اعتذرت وطلبت تأجيل التصوير إلا أن فريق الإعداد تعلل بأمر تعليق الطيران، وأنه لا فرصة لها سوى التصوير في اليوم التالي وهو ما جعلها توافق.

وشددت سوزان على أنها لم تكن على علم بالمقلب إطلاقاً رغم أن بعض الفنانين اعترفوا بأنهم كانوا على علم بالمقلب، مفسرة هذا بأنه ربما يكون الضيوف الذين يتم إعلامهم بالمقلب أصدقاء.

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يُذكر أن الفنانة السورية سوزان نجم الدين لا تشارك في رمضان الحالي بأي عمل فني.

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