أغنية لفريق "آبا" الغنائي الأفضل على الإطلاق في مسابقة "يوروفيجن"

حصل فريق "آبا" الغنائي على مُسمّى أفضل الفرق الغنائية في احتفالية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لتحل محل مسابقة «يوروفيجن» التي جرى إلغاؤها.

وأحرز فريق البوب السويدي الغنائي وأغنية «ووترلو» لعام 1974 أفضل أغنية في مسابقة الموسيقى والغناء، وفق تصويت المشاهدين في المملكة المتحدة،

وجرى اختيار أغنية «ووترلو» من أداء فريق «آبا» الغنائي، لتكون أعظم أغنية في مسابقة «يورو فيغين»، وفقاً لتصويت المشاهدين في المملكة المتحدة، حيث نظمت هيئة الإذاعة البريطانية احتفالية مسائية خاصة

بالمسابقة، لتحل محل الفعالية التي جرى إلغاؤها لهذا العام، حسب ما ذكرته صحيفة «التلغراف» البريطانية.

كان من المقرر لدورة المسابقة النهائية الخامسة والستين لأغاني «يورو فيغين» أن تُعقد مساء أول من أمس، السبت، في روتردام،

ولكن الجهة المنظمة للمسابقة اضطرت إلى إلغاء الفعالية بسبب كارثة وباء كورونا. وبدأ البرنامج بتغطية بديلة لحفل «يورو فيغين» بواسطة هيئة الإذاعة البريطانية،

ثم استتبعها حفل «أوروبا تتألق في الأضواء» الذي تم تنظيمه لتكريم الأغاني الـ41 التي كانت تشكل مسابقة الأغاني في العام الحالي، وذلك في مسابقة غير تنافسية كالمعتاد.

جاءت أغنية الفريق الرباعي السويدي، لتتصدر القائمة من 19 أغنية أخرى،

جرى اختيارها بواسطة لجنة من المذيعين السابقين، وهم: كين بروس، وريلان كلارك نيل، وسكوت ميلز، وميل غيدرويك.

وشهدت حلقة «يورو فيغين: الالتقاء سوياً» من الحفل إشادة غراهام نورتون بالسير تيري ووغان،

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الذي نجح في استضافة تغطية هيئة الإذاعة البريطانية للمسابقة. وقال نورتون للمشاهدين: «أعلم أنه ليس حفل (يورو فيغين) الذي تنتظرونه، ولكنها الأغنية التاسعة في المسابقة،

ومن التقاليد المعروفة أن نحيي ذكرى الأغنية التاسعة تكريماً للسير الراحل تيري ووغان». وعندما ننظر إلى الوراء لأكثر من 64 عاماً من احتفاليات «يورو فيغين»،

فأنا على يقين أن السير تيري ووغان كان من أبرز العلامات المضيئة في عالم الإعلام عبر السنوات. ولذلك فإننا دائماً ما نفكر فيه ونكرمه.

كانت المشاركات السابقة في المملكة المتحدة،

بما في ذلك أغنية «اتخذ قرارك» بواسطة فريق «باكس فيز» لعام 1981، وأغنية «الحب يتألق بالأضواء» بواسطة فريق «كاترينا آند ذا ويفز» لعام 1997،

من بين الفعاليات الأخرى على القائمة. كما جرى عرض أغنية «ووترلو» من أداء فريق «آبا» الغنائي.

وكانت الأغنية التي سجلت المركز الأول للمبيعات داخل المملكة المتحدة، ووضعتها على طريق الشهرة، قد تم بيع حوالي 6 ملايين نسخة منها بعد صدورها

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