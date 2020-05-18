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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من إطلاقها..كاتي بيري حافية القدمين وهى تغني Daisies..صور و فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة العالمية كاتي بيري أغنيتها الجديدة " Daisies " لأول مرة بعد أيام من إطلاقها ، فقد ابهرت بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) العالم بتقديم هذه الاغنية ضمن المباراة النهائية الافتراضية لبرنامج " American Idol " أمس الأحد .
حيث ظهرت كاتي بيري جالسة وهي تقدم أغنيتها الجديدة ، بينما كانت ترتدي فستان قصير وفضفاض لكي تحفي بطنها المنفخ اثر الجمل و فضلت بيري ان تظهر حافية القدمين .
أطلقت كاتي بيري الاستعراض الذي قدمته بالبرنامج علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" ليحصد 400 ألف مشاهدة في الساعات الاولي .
يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .
كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies " ، حيث استطاعت أن تسيطر في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات " iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من إطلاقها..كاتي بيري حافية القدمين وهى تغني Daisies..صور و فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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