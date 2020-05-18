شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تستغنى عن الكمامة وتغطي وجهها بـ"بندانا"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كريستين ستيوارت قررت أن تتخلي عن ارتداء القناع الطبي كنوع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا covid-19 الذي يهدد العالم ، حيث التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للنجمة البالغة من العمر ( 30 عاما ) و هي تتجول في لوس فيليز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية مع صديقها CJ Romero .



كريستين ستيورات كريستين ستيورات

ظهرت كريستين ستيوارت مرتديه ملابس رياضية بسيطة، وقد اكتفت ستيوارت بان تقوم بتغطية جزء من وجهها بـ " بندانا " ملونة .



كريستين ستيورات كريستين ستيورات

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يذكر أن كرستين ستيورات فاجأت مؤخرا محبيها و عشاقها بظهورها بعد أن غيرت لون شعرها للون البرتقالي الصارخ و ذلك بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا و هي الصور التي القي عليها الضوء عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " هاربر بازار " و " جاست جيرد " .

تعد كريستين ستيوارت واحدة من أهم نجمات هوليوود حيث قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها " Clouds of Sils Maria " و " American Urtla " و " Certain Women " و " Café Society " و " Billy Lynn's Long Halftime Walk " و " Jeremiah Terminator LeRoy "و " Charlie's Angels " ، و غيرهم .



كريستين ستيورات