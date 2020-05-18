شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تعاكس زوجها محمد محسن فى عيد ميلاده: أحبك يا رجلى الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت النجمة هبة مجدى، فى زوجها الفنان محمد محسن، وهى تهنئه بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 18 مايو، حيث نشرت صورة جمعتهما عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "18 / 5.. عيد ميلاد سعيد.. أحبك يا رجلى الوحيد".





ورد محسن، فى تعليق على صورته مع زوجته وكلامها الرومانسى، قائلا: "أنا أحبك أكتر".

وكانت الفنانة هبة مجدى، كشفت خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 عن سعادتها بردود الأفعال التى تتلقاها على شخصيتها فى مسلسل "فرصة ثانية"، والممثلة فى مريم زوجة دياب، حيث أكدت على أنها منذ الحلقات الأولى للعمل وظهورها فى الشخصية الطيبة التى اعتادها الجمهور منها وجدت تعاطفا من متابعى المسلسل معها، إلا أنها وبعد الحلقة العاشرة حينما أمسكت هى زمام الأمور وبدأت فى الانتقام من زوجها خلال الأحداث وجدت تعاطفا أكبر وفرحة عارمة. Advertisements

هبة مجدى وصفت تلك الفرحة بقولها: "حسيت كأن الناس عملت فرح علشان مريم نطقت وبدأت تاخد حقها"،وهو الأمر التى أرجعته إلى حالة الشحن الذى تم شحنها للمشاهدين على مدار الحلقات الأولى من كافة أنواع الاضطهاد التى تعرضت لها مريم خلال أحداث المسلسل قبل أن تميل الدفة لصالحها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc،on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وكان الفنان محمد محسن، طرح أمس الأحد، أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهين، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.

وتقول كلمات الأغنية، التى بدأت باقتباس أغنية النجمة الراحلة شادية "عطشان يا صبايا دلونى على السبيل"، بينما كلمات الأغنية كالتالى: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".