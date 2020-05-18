شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء مع روجينا فى "البرنس" ساخرا من شكله: فدوى بتحب vampire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب محمد علاء بصورة مع النجمة روجينا من أحداث مسلسل "البرنس"، بعد قيام رضوان البرنس بضرب أشقائه ياسر وفتحي فى حلقة أمس، حيث علق علاء على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ساخرا: " فدوى بتحب vampire".



محمد علاء

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتي dmc، وdmcدراما، مشهد ذهاب "فتحي" أحمد زاهر ومعه "حمادة" محمد مهران، إلى عوامة "ياسر" محمد علاء، ولكنه وجد تاجر المخدرات الذي يتعامل معه، موجود عنده، ما جعله يتسائل عن سبب تواجدهما سويًا.





واستكمل المشهد بصعود "فتحي" إلى "ياسر" دون الحديث معه في شيء، وطلب من "حمادة" محمد مهران، أن يقوم بوضع "سم" لـ "رضوان"، حتى يثق فيه أكثر، وهو ما وافق عليه "حمادة"، ولكنه ذهب بعد ذلك إلى "رضوان" وأخبره بما حدث، مما جعله يفكر أولا في الخطوة المقبلة.

وانتقل المشهد بعد ذلك الى "فتحى" أحمد زاهر و"فدوى" روجينا، وتحدث عن احتمالية خيانة "ياسر" له بعدما شاهده بصحبة تاجر المخدرات، ولكن "فدوى" أقنعته بأن تاجر المخدرات يريد العمل معه مرة أخرى، وبعد يأسه لجأ للعمل مع "ياسر"، واختتمت الحلقة بتلقى "فتحى" اتصالا هاتفيا من "كيلانى" ويخبره بأنه يعلم مكان ابنة "رضوان".

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.