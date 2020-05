شكرا لقرائتكم خبر عن كاترين زيتا جونز تظهر مدي فخامة فترة استرخائها في قصرها في نيويورك..شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم نجمة الأوسكار الشهيرة كاترين زيتا جونز بالأناقة بكل خطوة تقوم بها خلال حياتها اليومية ، بما في ذلك فترة الاسترخاء في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا و هو ما ظهر أمس "ليلة الأحد".

نشرت كاترين زيتا جونز البالغة من العمر ( 50 عام ) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة ظهرت بها و هي مرتديه قفطان فخم يحمل الزخارف والنقوش البسيطة ، بينما ظهر بالخلفية الديكورات المصنوعة من الرخام إضافة الي تمثال وشموع و مرآة عملاقة أظهرت شهل مذهل خلف رأس كاترين و ذلك عن طريقة " الخداع البصري" ، و تظهر بأحدي جوانب الصورة وجود مساحات خضراء تبرز جمال الطبيعة .

و جاءت الصورة مبهرة للملايين حيث تعيش كاترين مع زوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس حيث يعيش الزوجان في القصر الفاخر الذي تم تنفيذه على الطراز الجورجي في ضواحي مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

Advertisements

و قد علقت كاترين علي الصورة فكتبت : " الحمام والبيتزا والسرير بالنسبة لي.. ليلة الأحد.. اتمني ان يكون أسبوع جديد ممتع ورائع للجميع.

يذكر أن كاترين زيتا جونز التي فازت بجائزة الاوسكار عام 2003 بدأت مسيرتها الفنية في عام 1984، وقدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " The Haunting " و " America's Sweethearts " و " The Terminal " و " The Legend of Zorro " و " Ocean's Twelve " ، و غيرهم .