شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مسلسلات مصرية تحتل قائمة تدوينات تويتر "البرنس والاختيار وخيانة عهد والفتوة وفلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع تويتر في بيان صحفي عن ٥ مسلسلات مصرية تحتل قائمة أكثر المسلسلات ذكرا على حسابات المستخدمين بموقع تويتر في الأسبوع الثالث من شهررمضان وذلك في مصر والسعودية والإمارات.

والقائمة كالتالي

البرنس (Al-Prince)

خيانة عهد (Khiyanit Ahid)

الاختيار (Al Ekhteyar)

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فلانتينو (Valentino)

الفتوة (Al Futowa)

مسلسل "البرنس" حقق حالة من النجاح فورعرض حلقاته منذ بداية شهر رمضان، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.