شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 24 منسى يسلم وصيته لهرم ومقتل دياب وتفجير حافلة أقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذي يعرض على شاشة ON، أحداثاً محزنة، حيث طلب عشماوى – أحمد العوضى ، من عماد عبد الحميد - عابد عناني، أن يقوم بعملية انتحارية قوية تهز الجيش المصرى وتحرج الحكومة من أجل إعلاء اسم جماعتهم الجديدة "المرابطون"، حيث أقدمت جماعة المرابطون على تفجير حافلة تحمل أقباطًا عائدين من صلاتهم بأحد لأديرة في المنيا، وراح ضحية التفجير 28 شخصًا وعشرات المصابين، كما نفذت هجومًا على كنيستين، مما أدي إلى وقوع قتلى. وعرضت الحلقة لقطات حية لآثار الهجوم، وتشييع الجنازات.

وخلال الأحداث التالية سلم منسي وصيته إلى الجندى المقرب له "هرم"، وأوصاه بإعطائها لزوجته في حال استشهاده.

وعلى جانب آخر، بايعت جماعة أنصار بيت المقدس، أبوأسامة، أميرًا عليهم في سيناء، بعدما تمكن الجيش من قتل الكثير من التكفيرين في سيناء. وعرض خلال الحلقة فيديوهات لمجموعة من عمليات الشهيد منسي في سيناء حي، وصورة له مع أطفال مدرسة بالشيخ زويد. وفي آخر الحلقة تصل رسالة إلى الشيخ سالم بأن الجماعات التكفيرية ستهاجم بيت عمه، فيبلغ منسي، وتتحرك القوات إلى المكان، ويتم التشابك مع التكفيرين، ويموت الشيخ سالم - دياب بعد أن أنقذ منسي من رصاص الغدر.

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