شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يوجه رسالة ساخرة لمحبى الصيف:"أتمنى تكونوا مبسوطين..احنا بنتبخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل النجم الكوميدي محمد هنيدي، بطريقته المعهودة مع ارتفاع درجات الحرارة والدخول في أجواء فصل الصيف التي تشهدها محافظات الجمهورية خلال اليومين الحاليين ولكن بطريقته الساخرة المعروفة، حيث وجه محمد هنيدي رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، يخاطب فيها محبي الصيف بطريقة كوميدية قائلا:" اتمنى من الناس اللي بتحب الحر يكونوا سعداء دلوقتي .. احنا بنتبخر".



محمد هنيدى عبر تويتر

وكان قد هنأ النجم الكوميدي محمد هنيدى الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده، واصفا إياه بأسطورة الماضى والحاضر. وقال هنيدى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم وبصحة وبخير.. أسطورة الماضي والحاضر".

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وعلى جانب آخر، يبدأ المخرج شريف عرفه تصوير فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل وشيكو، بعد موسم عيد الفطر كما يستعد المخرج شريف عرفة لتصوير الجزء الثانى من فيلم "الممر" للنجم أحمد عز الذى حقق نجاحاً جماهيرياً بعد انتهائه من تصوير فيلم محمد هنيدي فيلم "الممر2" سيكون أضخم إنتاجاً من الأول، وسيتناول الإعدادات لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، ويشارك فى بطولته كل من النجم أحمد عز وهند صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

واستطاع فيلم الممر" تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الايرادات بعد حصده 75 مليون جنيه عند طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وأيضا المستوى الجماهيرى عندما عٌرض على شاشة قناة on e لأول مرة فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واستطاع جمع الجمهور أمام الشاشات لمشاهدته فى حدث لم نشهده منذ سنوات طويلة.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.