شكرا لقرائتكم خبر عن الحب لا يعرف كورونا .. بيرس بروسنان يقبل زوجته على الشاطئ فى هاواي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم بيرس بروسنان وزوجته كيلي شايي سميث وهما يستمتعان بوقتهما علي الشاطئ في هاواي، ونشر موقع الديلي ميل صور بيرس والذي دور جيمس بوند من قبل وهو يقبل زوجته ولعب وهي على شاطئ هاواى وذلك رغم ضوابط فيروس كورونا والتنبه علي عدم الخروج إلا للضرورة.

وكان النجم بيرس بروسنان قد خطف الأضواء مؤخراً وتحديداً مع نهاية يناير الماضي مع نجليه باريس وديلان علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسختها الـ 77، والذى يقام في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سبق وحضرت كل من المغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

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جدير بالذكر أن بيرس بروسنان لعب بطولة سلسلة جيمس بوند خلال عدة أفلام من نهاية تسعينات القرن الماضى وحتي بداية الألفية الجديد عبر مجموعة من الأفلام الهامة.

باريس