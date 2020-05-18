شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور : الصمت متعة فى زمن الثرثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة سيرين عبد النور تغريدة لها علي موقع تويتر مؤخراً كتبت فيها: "الصمت متعة في زمن الثرثرة "، وهي التغريدة التي فاجأت بها متابعيها عبر تويتر حيث رأى عدد من متابعيها أنها مجرد حكمة تنشرها سيرين وبالتالي تفاعلوا معها بالرد من خلال تغريدات مماثلة من عينة "إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب"، .. بينما رأى آخرين أن سيرين تلمح بما كتبته من خلال تلك التغريدة إلى أمر معين أو تصرفات أحد الأشخاص حيث رد عليها واحد من متابعيها بأن ذلك بمثابة الهدوء الذى يسبق العاصفة.

وكانت قد وجهت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة غامضة أخري بالأمس، ولكن بطريقة ساخرة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، وكأنها ترد على مشكلة تعرضت لها، وقالت سيرين عبد النور: " إذا حدا اذاك بكلام جارح فارميه بالورود مع المزهرية طبعاً والطاولة إذا قدرت ... وشكراً" ، ولم تعطي النجمة اللبنانية أي اشارة إلى سبب تغريدتها الأخيرة أو الشخص المقصود من كلامها.

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سيرين

كما كتبت سيرين، عبر حسابها على تويتر مؤخراً رسالة حول بلدها لبنان كتبت فيها : "بدى شوف لبنان متل أيام زمان، بدعى الرب يحمينا ويخلصنا من الشر يللى عم يلعب فينا، لا أمان لا استقرار، ناس عم تموت من الجوع ومن الفقر ومن الأمراض من القهر، بدى شعبى يرتاح يا رب ساعدنا".

وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وجهت مؤخرا رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الامان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".

وقبل ذلك، طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.