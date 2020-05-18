شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى فى ذكرى ميلاد شقيقها الراحل: وحشتنى ..أشوفك على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ندي موسى على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها الراحل، حيث نشرت فيديو لمجموعة صور لهما فى مرحلة الطفولة وقبل وفاته، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"عيد ميلاد سعيد يا أخي الصغير. أفتقدك كثيرا وأعلم أنك في مكان أفضل وأعتقد أننا سنلتقي مرة أخرى. أحبك يا إسلام. كل سنه وانت طيب..وحشتني ..وعارفه انك في مكان أحسن ..وإنت دايما معانا ..ومتأكدة إنك حاسس بينا وشايفنا..أشوفك على خير ..بحبك".

وتشارك ندى موسى فى مسلسل"هجمة مرتدة" الذى تم تأجيله لرمضان 2021، المسلسل بطولة أحمد عز، صلاح عبدالله، هند صبرى، محمود البزاوى، هشام سليم، خالد أنور، نضال الشافعى، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، ويتناول المسلسل إحدى قصص المخابرات المصرية.





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وعرض مؤخرا لندى موسى مسلسل "شبر مية" من بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، ولاقى نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، خاصة أنه تناول أكثر من قضية أهما قضية تربية الأطفال عقب انفاصل الأبوين، فضلا عن علاقة الرجل المرأة، من تأليف شريف رزق الله، إخراج طارق رفعت، إنتاج مشترك بين سلميديا وسينرجى.

كما تشارك ندى موسى فى بطولة مسرحية "3 ايام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى، بمشاركة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، بينما استعان مخرج العمل الهوارى بفرق استعراضية من أوكرانيا للعمل على مشاهد الاستعراض فى المسرحية، كما أكد أنه لم يتم الاستقرار على الأدوار النسائية بعد.