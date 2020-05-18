شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة للزعيم فى عيد ميلاده:. علمتنا إزاي الضحكة تطلع من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة حلا شيحة، الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 80، وذلك من خلال صورة تجمعهما من فيلم "عريس من جهة أمنية"، والذى قدماه سويا، مع شريف منير ولبلبة، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ونشرت حلا الشيحة، وعلقت "فيلم عريس من جهة أمنية.. أجمل أدوار عمري حبيبة النجاري و الأجمل انه كان مع الزعيم .. أستاذ عادل إمام كل سنة و أنت طيب و ده عيدنا كلنا لانك ادخلت البهجة علي حياتنا و علمتنا إزاي الضحكة تطلع من القلب"



مشهد من فيلم عريس من جهة أمنية

وعلى جانب آخر، قال الفنان القدير عادل إمام إنه احتفل بعيد ميلاده الـ80 مع أحفاده وأولاده وأصدقائه المقربين، مازحًا: "تباعد إيه؟.. وكمامات إيه؟.. يوم المحبة هتلاقى أصدقائى المحبين ليا، وبنضحك وننبسط".

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حلا شيحة على انستجرام

واضاف عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرى: "شهادتى فى مسلسل فلانتينو مجروحة، لكن أرى أنه عمل جيد.. ولا أعتقد أننى سأشارك فى أعمال سينمائية.. السينما الآن بعافية شوية".

وواصل: "الشعب المصرى عمره ما اكتأب.. ولو اكتأب بيقول نكتة.. إحنا مش بنكتئب إحنا بنضحك.. وإحنا صناع البهجة والضحكة والتفاؤل".

كما يعرض للفنانة حلا شيحة حاليا مسلسل "خيانة عهد"، مع النجمة يسرا، ويشاركها البطولة كل من جومانة مراد وخالد سرحان وبيومى فؤاد، وسلوى عثمان وخالد أنور وهنادى مهنا وتيام قمر، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.