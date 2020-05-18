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شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحا تعلق على فيديو لهنيدى من مسرحية الابندا: اكتر واحد بيموتنى من الضحك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة حلا شيحا علي صفحتها الخاصة بالانستجرام مقطع فيديو للفنان محمد هنيدى من مسرحيه ",الابندا"،نقلتها عن أحد متابعي دورها في المسلسل، للتعبيرعن انزعاجه من المحاولات المتكررة لـ”فرح”، التي تجسدها حلا، للانتقام من شقيقتها في المسلسل الفنانة يسرا "خيانه عهد"، حتى وصلت إلى قتل ابن أختها الفنان خالد أنور
وعلقت على الفيديو بقولها: “موت من الضحك، ومحمد هنيدي فظيع، أكتر حد بيضحكني بجد، الناس حطينها علشان فرح في خيانة عهد”، وعلق بعض متابعي المسلسل على فيديو هنيدي: “وأنا بتفرج على فرح في خيانة عهد”.
مسلسل "خيانة عهد"
يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.
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