شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ 100 وش"..هل يخون عمر سكر مع شيرين أم خطة لمساعدته فى عملية النصب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل سكر وعمر (نيللى كريم وآسر ياسين" بخطبتهما فى الحلقة الـ 23 من مسلسل "بـ 100 وش" وغمرت السعادة، سكر بعدما شعرت بحب عمر لها اضافة إلى موفقته على الدخول فى عملية نصب جديدة، على باسم الأمير "لؤى عمران"، ولكن تكتشف سكر خيانة خطيبها عمر "آسر ياسين" لها مع خطيبته السابقة شيرين "سارة التونسي" التي تركته وتزوجت من باسم الأمير.

وشهدت الحلقة الـ 24 من المسلسل خناقة بين باسم وشيرين جعل الأخيرة تتصل بعمر لمقابلته، وفى نفس الوقت استطاع حماده "إسلام إبراهيم" اختراق الموبايل الخاص بشيرين ضمن خطة مراقبتها وزوجها قبل النصب عليهما ويسمع تفاصيل المكالمة بين عمر وشيرين، ليقوم على الفور بإبلاغ سكر التي تنصتت على المقابلة التي تمت بينهما.

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وبعد ذلك قررت سكر الرد على خيانة عمر لها، وقامت بالاتصال بزوج شيرين لمقابلته، ولكن هل يخون عمر سكر فعليا أم خطة محكمة للوقوع بصديقه في عملية النصب الجديدة هذا ما ستكشف الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.