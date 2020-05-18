شكرا لقرائتكم خبر عن ما بيبطلوش خروج .. بن افليك وانا دى ارماس يظهران معاً من جديد فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الثنائي بن افليك وحبيبته انا دي ارماس اعتادا على الخروج معاً بشكل يومي، حتي في ظل كورونا التي تسببت في التزام الملايين حول العالم باتباع سبل الوقاية من الفيروس، عن طريق البقاء في المنزل، إلا أن الثنائي الشهير بات مصوري الباباراتزي معتاداً على التقاط الصور لهما من وقت لآخر معاً، حيث يصرا علي الاستمتاع بوقتهما رافعين شعار الكمامة الذى يرتديها كلاً منهما من وقت لآخر أينما حلا.



افليك



افليك ودي ارماس

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جدير بالذكر أن فارق السن بين الثنائي يصل لـ 16 عاما، وقد نشر موقع ديلى ميل فيديو قصيرا سلط الضوء خلاله على الثنائى بن افليك وانا دى ارماس في الفترة الأخيرة، وذلك أثناء تجولهما أمام منزلهما حسبما أكد التقرير، الذى أضاف بأن الثنائى اعتادا على عدم الخروج وحدهما فقط، وإنما دوماً ما اعتادا على أن يكون برفقتهما كلابهما بهدف الترفيه عنهما دائماً كما يظهر فى الصور.

في حين آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.