"حكاية حضن".. قراءة الصحيفة بجوار جنيفير لوبيز " ليه طعم تاني "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرموقع الديلي ميل عدد من الصور للنجمة جنيفير لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجيزو يقرأ الجريدة ويتابع أخبار تطورات فيروس كورونا، ونقل الموقع تعليق لوبيز حيث قالت أنه عندما تكون عنواني الأخبار بهذا الشكل من المهم أن تعانق الأشخاص الذين تحبهم بإحكام قليلاً وأن تخبرهم عن مدى حبك لهم ''.
من جانب أخر تحافظ النجمة العالمية جنيفر لوبيز على جمالها ورشاقتها رغم العزل المنزلى المفروض فى كافة دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورغم أن العديد من الناس تأثرت رشاقتهم وتناسق أجسامهم بسبب الجلوس فى المنزل على مدار الأسابيع الطويلة الماضية، إلا أن "جى لو" تحدت العزل وعامل السن لتبدو بكامل رشاقتها وأنوثتها.
وفى سياق آخر، كانت قد احتفلت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، وخطيبها أليكس رودريجيز، مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين.
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