شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الدسوقى عن "بـ100 وش": عملنا فى ظروف قاسية لرسم البسمة على الوجوه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف الدسوقى إنه سعيد بردود الأفعال الكبيرة على دور "عم سبعبع" فى مسلسل "بـ100 وش"، مؤكدًا أنه فخور بالعمل مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى.
وتابع الدسوقى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن الفنان الشاب أحمد حسنين موهوب وسعيد بالعمل معه فى المسلسل، مشددًا على أن الممثل عندما يسعى لرسم الابتسامة فى الأيام العادية يدعى الله ويشكره مائة مرة، لكن الآن الله أعطى لهم هبة عظيمة وهى رسم الابتسامة على وجوه الناس فى تلك الظروف العصيبة التى يمر بها العالم والدولة بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأضاف الفنان أن فريق مسلسل "بـ100 وش" عمل فى ظروف قاسية حتى يرسم البسمة على وجوه المصريين.
كما قال الفنان شريف الدسوقى تعليقًا على دوره فى "بـ100 وش" إن دوره ونجاحه وتأثيره فى الجماهير جاء فضل من الله.
وأكمل، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى أن دوره الكوميدى نجح رغم أنه الأول له على مستوى الاحتراف، لأن الجماهير اعتقدت منذ دوره فى فيلم "ليل خارجى" أنه ممثل الأدوار التراجيدية كاشفًا عن أنه منذ ربع قرن وكثير من أساتذته ومعلميه رشحوه للأدوار الكوميدية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يقوم الفنان بكل الأدوار ولا يحصر نفسه في دور واحد أو شخصية واحدة حتى لا يمل الجمهور.
وأشار إلى أن خبرته الطويلة كانت في الأساس في العمل المسرحي بداية من وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وغيرها من المؤسسات الأخرى على مدار سنوات طويلة، وكشف الدسوقي عن كواليس اختياره لهذا الدور قائلاً: "الفضل يعود فى البداية لأحمد عبد الله الذى قدمنى للجمهور فى فيلم ليل خارجى كبداية والذى شاهدته كاملة أبو زكرى وبعد خروجها من مشاهدة الفيلم فى مهرجان "الجونة" أجرت اتصالاً بأحمد العدل وطلبتنى للعمل، مشيرًا إلى أن عبقرية المخرجة كاملة أبو زكرى جعلتها تختارنى .
وحول الإفيهات المستخدمة فى مسلسل بـ100 وش قال الدسوقي إن الإفيهات نابعة من داخله من متابعته لإفيهات الشارع على مدار سنوات والمخرجة كاملة أبو زكرى طلبت منى استحداث إفيهات مثل "يا نجومية" و"فوق العظمة".
وأشار إلى أن حب الناس لشخصية "سباعي" جاء لأنها كتجميعة لحب الناس لشخصيات موجودة حقيقية بيننا في بيوتنا وفي حارتنا وفي شوارع مصر .
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