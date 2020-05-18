شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الدسوقى عن "بـ100 وش": عملنا فى ظروف قاسية لرسم البسمة على الوجوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف الدسوقى إنه سعيد بردود الأفعال الكبيرة على دور "عم سبعبع" فى مسلسل "بـ100 وش"، مؤكدًا أنه فخور بالعمل مع المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى.

وتابع الدسوقى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن الفنان الشاب أحمد حسنين موهوب وسعيد بالعمل معه فى المسلسل، مشددًا على أن الممثل عندما يسعى لرسم الابتسامة فى الأيام العادية يدعى الله ويشكره مائة مرة، لكن الآن الله أعطى لهم هبة عظيمة وهى رسم الابتسامة على وجوه الناس فى تلك الظروف العصيبة التى يمر بها العالم والدولة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأضاف الفنان أن فريق مسلسل "بـ100 وش" عمل فى ظروف قاسية حتى يرسم البسمة على وجوه المصريين.

كما قال الفنان شريف الدسوقى تعليقًا على دوره فى "بـ100 وش" إن دوره ونجاحه وتأثيره فى الجماهير جاء فضل من الله.

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