شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد آسر ياسين بعد اتهامه بإهانة القضية الفلسطينية فى "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان آسر ياسين لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه لـ"الكوفية الفلسطينية" الشهيرة، خلال مشهد النصب عن طريق جمع التبرعات للفقراء والمساكين في مسلسل " بـ 100 وش".

وكتب أحد متابعيه عبر حسابه على تويتر، قائلا:" معجب بأدائك من زمان وبشوفك غير الماينستريم و ليك نكهة خاصة، بعشق نيللي كريم و كنت مستمع بـ 100 وش لحد ما شوفتك لابس الكوفية الفلسطينية بمشهد النصب عن طريق جمع التبرعات "للفقراء والمساكين" ومحتاج توضيح إذا احنا المقصودين او لأ؟ و اشمعنا الكوفية".

ليرد عليه آسر ياسين، قائلا:" مش مقصود بيها التجريح في أي حد..في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامناً مع القضية،الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد..كل الاحترام والتقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد"، ثم يرد عليه المتابع ليشكره، قائلا:" شكرا على ردك و احترامك إحنا واحد تستاهل النجاح كل الحب من فلسطين".

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رد آسر ياسين

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.