شكرا لقرائتكم خبر عن ما ينفعش تسوق عجلة.. جو جوناس يظهر بعيداً عن زوجته لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم الغناء جو جوناس للمرة الأولى منذ فترة في صور يلتقطها مصوري الباباراتزي بعيداً عن زوجته النجمة صوفي تيرنر، وذلك خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل الذى أكد أن الثنائي اعتادا الظهور معاً في الآونة الأخيرة، خاصة مع حمل تيرنر في طفلهما الأول، وبالتالي يحاول جوناس أن يكون زوج مثالي ويرفه عنها في ظل أزمة كورونا.



جو



جوناس

ولكن أضاف التقرير أن جوناس لم يستطع أن يخرج معها اليوم ربما بسبب نفس الأمر وهو حملها، خاصة أنه يحب قيادة الدراجات وبالتالي فضل أن ينزل في نزهة وحده تاركاً تيرنر للمرة الأولي منذ فترة حتي لا تقوم بقيادة دراجة هي الأخرى خلال فترة حملها.

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وكانت ظهرت النجمة صوفي تيرنر منذ فترة أثناء جولتها مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وذلك أثناء ركوبهما سيارتهما معاً، حيث اتضح على النجمة صوفيا تيرنر ملامح حملها في طفلها الأول من جوناس، مثلما اتضح في تقرير قام بنشره موقع الديلي ميل الذى كشف عن أن الثنائي يحاول الاستمتاع بوقته والترفيه عن نفسه في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم بأسره، وذلك عن طريق السير أو ركوب السيارة أمام منزلهما للتنزه ولو قليلاً.

وكانت النجمة العالمية صوفي تيرنر قد حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، في وقت سابق بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام، مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، أثناء تحضريهما لمشاركتهما في إحدى البرامج التليفزيونية أو الحوارات الإعلامية التي لم تكشف عن تفاصيل أكثر عنه.

وظهرت النجمة العالمية في الفيديو الذي حظي على مئات الآلاف من المشاهدات خلال دقائق من نشره، وهي تقوم بممارسة هواية الرسم مع زوجها، ويقومان برسم بعض اللوحات في العصور الوسطي بالألوان.