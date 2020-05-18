تراند اليوم : جيسي عبدو تنعى والدها بعد تفحم جثته: "يا أطيب زلمة بالعالم"



نعت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، والدها الذي لقى مصرعه أمس في حريق بشقته إثر انفجار إسطوانة البوتاجاز وتفحمت جثته، بكلمات مؤثرة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت جيسي عبدو:"كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".

وحسب مواقع لبنانية، فقد وصلت الفنانة إلى بيروت اليوم، قادمة من أبو ظبي، وذلك بعد أن كان من المقرر وصولها يوم الأربعاء المقبل، على أن تستقبلها صديقتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.



كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي

ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت ♥️ pic.twitter.com/v2i6mSgP6B — Jessy Abdo (@JessyAbdo) May 18, 2020

— Jessy Abdo (@JessyAbdo)