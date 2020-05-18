تراند اليوم : بالصور.. انفجار هائل داخل شقة فنانة شهيرة وتفحم جثة والدها

لقى والد الفنانة اللبنانية الشهيرة جيسي عبدو، مصرعه إثر حريق اندلع داخل منزله في منطقة ذوق مكايل كسروان، شمال العاصمة بيروت، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أدى إلى تفحم الجثة.

وحسب صحف محلية، فقد انفجرت أسطوانة غاز منزلي داخل بيت عائلة الممثلة جيسي عبدو، ما أدى إلى اندلاع الحريق، فيما قالت مصادر فنية إن الممثلة جيسي عبدو ليست في لبنان حاليا، إنما موجودة في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، أصدر الدفاع المدني اللبناني، بيانا، أكد فيه أن "عناصره أخمدوا حريقا شب بعد ظهر اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة، حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.

وانهالت التعازي على صفحة الفنانة اللبنانية التي تعيش في حالة صدمة وحزن شديد كونها لا تستطيع العودة إلى بلدها من الإمارات بسبب حظر حركة الطيران لتفشي فيروس كورونا.

وكانت الفنانة جيسي عبدو أثارت الجدل بعد ظهورها في صور نشرتها رفقة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح في دبي، وعلقت عليها وقتها بأنه فخر العرب، وما أثار الجدل ظهورها بملابس وصفها البعض بالجريئة.







