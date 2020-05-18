حصلت الأغنية الجديدة للفنان محمد سعيد "راجعة تاني ليه" على أكثر من 350 ألف مشاهدة، وذلك في خلال 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات وألحان: محمد سعيد، والكليب إخراج: علي البهي. يذكر أن آخر إصدارات سعيد الغنائية كانت أغنية "مراسيل" التي طرحت منذ شهرين، واقترب عدد مشاهداتها إلى نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد سعيد يتخطى الـ100 ألف مشاهدة لأغنية "راجعة تاني ليه" على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.