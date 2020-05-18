نشرت الفنانة حلا شيحا مشاهد من فيلم "عريس من جهة أمنية" مع الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت حلا على مشاركتها في الفيلم قائلة:" فيلم عريس من جهةأمنية أجمل أدوار عمري حبيبة النجاري والأجمل أنه كان مع الزعيم استاذ عادل إمام كل سنة وأنت طيب و ده عيدنا كلنا لانك ادخلت البهجة علي حياتنا و علمتنا ازاي الضحكة تطلع من القلب".
يذكر أن حلا تشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، خالد أنور، تيام قمر، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، هنادي مهنى، من تأليف: أحمد سلطان،إخراج:سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحا عن فيلمها مع عادل إمام: أجمل أدوار عمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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