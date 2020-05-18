حلا شيحا عن فيلمها مع عادل إمام: أجمل أدوار عمري

نشرت الفنانة حلا شيحا مشاهد من فيلم "عريس من جهة أمنية" مع الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت حلا على مشاركتها في الفيلم قائلة:" فيلم عريس من جهة

أمنية أجمل أدوار عمري حبيبة النجاري والأجمل أنه كان مع الزعيم استاذ عادل إمام كل سنة وأنت طيب و ده عيدنا كلنا لانك ادخلت البهجة علي حياتنا و علمتنا ازاي الضحكة تطلع من القلب".

يذكر أن حلا تشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" بجانب يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، خالد أنور، تيام قمر، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، هنادي مهنى، من تأليف: أحمد سلطان،إخراج:سامح عبد العزيز.