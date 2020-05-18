أحمد زاهر يعلق على أداء ابنته في مسلسل "الفتوة"

نشر الفنان أحمد زاهر مشهد تشارك في إبنته "ليلى" في مسلسلها الرمضاني "الفتوة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق زاهر على المشهد قائلاً:" الله عليكي يا بنتي وعلي إحساسك ( الصمت أبلغ من الكلام ) أنا فخووووور بيكي بحبك

يا لولي".

مسلسل الفتوة من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق،

إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.

Advertisements

وتدور أحداثه حول الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، الذين كان يطلق عليهم الفتوة، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.