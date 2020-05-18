أحمد حسنين يعلق على تشبيهه بـ عمر الشريف ويكشف إن كان بينهما صلة قرابة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري ​أحمد حسنين​ على تشبيهه بالممثل المصري الراحل ​عمر الشريف​، وذلك بعد مشاركته في مسلسلي "البرنس" و"بـ 100 وش" اللذين يعرضان حالياً في رمضان، وقال:""تشبيهي بالممثل العالمي عمر الشريف شرف لي، ولكننا لسنا أقارب كما تردد".

أما عن الإنتقادات الساخرة التي يتلقاها بسبب دوريه في العملين، فقال أنه يتابعها بكثب ولا تزعجه على الإطلاق بل يجدها لطيفة ومضحكة.

وتحدث حسنين كذلك عن كواليس تصويره للمسلسلين وذلك خلال مداخلة له ضمن برنامج "الآن" الذي تقدمه أسماء مصطفى عبر قناة CBC إكسترا، مشيراً إلى أنه لم يكن بالأمر السهل بسبب إجراءات ​فيروس كورونا​.

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