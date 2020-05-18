ريهام حجاج ترد على الإنتقادات وما علاقة ياسمين عبد العزيز؟

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ على الانتقادت التي تلقتها بسبب زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​.

وقالت ريهام على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجها وياسمين عبد العزيز تطلقا قبل عام ونصف من زواجها به، مشيرة الى انه لا يجوز إصدار الأحكام عليها وزوجها دون معرفة الحقائق.

الجدير ذكره ان ريهام تشارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏‏ونسرين ‏أمين، من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

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