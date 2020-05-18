محبو ليال عبود يفاجئونها بعيد ميلادها - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - تفاجأت الفنانة اللبنانية ليال عبود بعد ان وصلها كمية كبيرة من باقات الورود أمام باب منزلها الجديد في العاصمة بيروت.
و قد تبين ان مجموعة من المعجبات و المعجبين قرروا معايدتها على طريقتهم الخاصة مع الالتزام بقرار التعبئة العامة في ظل تفشي فيروس كورونا ، حيث تركت هذه المبادرة بصمة مميزة لدى الفنانة وقالت : ربما تكون الظروف اكثر من استثنائية في هذه المرحلة لكن في المقابل هناك من سعى الى التعبير عن مودته و اخلاصه و ثقته عبر باقات تشبه قلوب من ارسلها .
و كانت ليال التي تلتزم بقرار الحجر الصحي الطوعي في لبنان قد أحتفلت بعيد ميلادها مع اسرتها الصغيرة داخل منزلها و تلقت مجموعة من اتصالات التهنئة و المعايدة من زملائها الفنانين و عدد من الصحافيين الذين تمنوا لها العمر المديد و المزيد من التقدم و النجاح .
ليال علقت بالقول : أهم و أغلى هدية تلقيتها في عيد ميلادي هي محبة و ثقة الناس ، فالمناسبات عابرة و لا تنبض بالحياة الا من خلال مودة الاخرين و وفائهم و ثقتهم التي لا تلغيها لا ظروف و لا مصاعب
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