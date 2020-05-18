ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان العالمي ​جاستين بيبر​ عن حبه الشديد لزوجته عارضة الأزياء العالمية ​هايلي بالدوين​، مشيرا الى انه سعيد بقربها ويشرفه ان يكون زوجها.

ونشر بيبر صورة له وهو يقبلها على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق بالقول: "عزيزتي هيلي، بينما أستلقي هنا، أنت نائمة بجانبي، أعتقد انني أصبحت مباركاً للغاية. أنتي متواضعة، سعادتك ورغبتك في النمو يذهلني! يشرفني أن أكون زوجك، أعدك بأن أحبك كل أيام حياتنا، ليلة سعيدة هايلي أتمنى أن تقرأي هذا في الصباح وتبتسمي! أنت إلى الأبد".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر لـ هايلي بالدوين: "يشرفني أن أكون زوجك"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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