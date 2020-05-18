خاص الفن – عهد ديب تتابع 4 أعمال ومعجبة بثلاثة ممثلين سوريين

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​عهد ديب​ في حديث خاص لموقع "الفن عن أنها اختارت أربعة أعمال لمتابعتها خلال شهر رمضان المبارك، وهي "حارس القدس" و"أولاد آدم" و"مقابلة مع السيد آدم" و"الساحر"، على أن تختار عدة أعمال أخرى لمتابعتها بعد العيد خاصة إذا استمر الحجر الصحي المنزلي.

كما أبدت عهد إعجابها بأداء ثلاثة ممثلين سوريين هم عابد فهد وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل.

ويشار إلى أن عهد ديب تطل على الشاشة الرمضانية بعملين هما "الجوكر" و"حارس القدس"، كما شاركت في المسلسل البدوي "صقار" الذي يلحق للموسم الرمضاني.

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